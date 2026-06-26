„Das Blut der Medusa“: Zwischen Mythos und Wissenschaft

Korallen gelten heute vor allem als bedrohte Wunderwerke der Natur. Vor mehr als 500 Jahren waren sie begehrte Kostbarkeiten aus den Tiefen eines weitgehend unerforschten Meeres. Die Sonderpräsentation „Das Blut der Medusa. Die Korallen von Schloss Ambras“ widmet sich ihrer facettenreichen Geschichte. Ausgangspunkt ist die außergewöhnliche Korallensammlung Erzherzog Ferdinands II. (1529–1595), die bis heute zu den bedeutendsten weltweit zählt. Der Tiroler Landesfürst besaß nahezu hundert Korallenobjekte. Rund 50 Objekte aus dem Ambraser Bestand treten mit ausgewählten Leihgaben und naturwissenschaftlichen Perspektiven in Dialog. Licht, Farbe, Sound und begehbare Korallenkabinette schaffen einen sinnlichen Zugang. Die Sonderpräsentation ist eine Kooperation des KHM-Museumsverbands mit dem Naturhistorischen Museum Wien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KHM-Museumsverband Schreibzeug mit Korallen | 2. Hälfte 16. Jahrhundert | Silber, Koralle | Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer (Schloss Ambras)

Mythenwelt Ein Schwerpunkt der Präsentation liegt auf der Frage, was Korallen eigentlich sind. Über Jahrhunderte blieb ihre Natur rätselhaft. Antike Autoren wie Ovid und Plinius beschrieben sie als Wesen zwischen Meer und Land. Ovid erzählt, wie das Haupt der Medusa Meerespflanzen zu Stein erstarren ließ und so Korallen entstanden. Der Weg von dieser mythologischen Deutung zur wissenschaftlichen Klassifizierung wird anhand naturwissenschaftlicher Exponate, Mikroskope und Lehrtafeln nachvollziehbar. Einen Wendepunkt markiert Carl von Linné, der die Koralle im 18. Jahrhundert dem Tierreich zuordnete. Darüber hinaus zeigt die Sonderpräsentation die Bedeutung der Koralle als Schutzmittel gegen Krankheit und Unheil sowie ihre Rolle im Christentum als Sinnbild des Blutes Christi.

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Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KHM-Museumsverband Korallenstamm | 16. Jahrhundert | Rote Edelkoralle (Corallium rubrum); Sockel: Gips, Holz | Schloss Ambras Innsbruck