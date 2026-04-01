KURIER Live

Aktuelle Herausforderungen unserer Gesundheit und ihre Lösungen

Gesundheit im Wandel: Expert:innen beleuchten aktuelle Risiken, neue Ansätze und konkrete Wege zu einem gesünderen Leben.
KURIER Marketing
01.04.2026, 16:10

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Füße auf einer Waage von oben

Abnehmen per Medikament – und das ganz ohne Verzicht? Was aktuell wie die Lösung für ein globales Problem klingt, wirft bei genauerem Hinsehen brisante Fragen auf.

Denn die Entwicklung ist dramatisch: Schon 2050 könnten weltweit rund 60 Prozent der Erwachsenen und ein Drittel der jungen Menschen von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein. Gleichzeitig boomt der Markt rund um Abnehm-Medikamente. Doch wie sicher sind diese wirklich? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft?

Im KURIER Live Gespräch am 29. April 2026 ist genau das Thema! 
Ein hochkarätiges Expert:innen-Panel aus Medizin und Forschung diskutiert gemeinsam mit Schauspieler Erwin Steinhauer über Chancen, Risiken und die große Frage: Geht Abnehmen auch nachhaltig – ganz ohne Medikamente?

Begrüßung:
Dr. Martin Hauer, Vorstandsdirektor Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Christiane Flehberger, MA, Bereichsleiterin Stadtbank Privatkunden & Private Banking
Mag. Richard Grasl, Geschäftsführer KURIER 

Am Podium:

  • Dr. Bianca-Karla Itariu, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas und Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen
  • Prim Univ. Prof. DDr. Josef Niebauer, MBA, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation, Ärztlicher Leiter des Universitätsinstituts für präventive und rehabilitative Sportmedizin, des Ludwig Boltzmann Instituts für Digitale Gesundheit und Prävention, sowie des REHA Zentrums am Uniklinikum Salzburg
  • Prof. Doz. Markus Zeitlinger, Leiter des Departments für Klinische Pharmakologie an der MedUni Wien
  • Dipl. Betriebswirtin Andrea Naskov-Hochwarter, Bakk.Phil, Versicherungsvertriebsleitung Wien, Gruppenleitung Consulting & Training, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
  • Erwin Steinhauer, Publikumsliebling, Schauspieler und Kabarettist

Panel-Moderation:
Marlene Auer, MA - stv. Chefredakteurin KURIER

Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn der Diskussion um 18:30 Uhr.

Zutritt zur Veranstaltung nur nach Anmeldung und mit gültigem Ticket!
Jetzt Platz sichern: www.kurier-events.at/gesundheit

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