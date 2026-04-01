Aktuelle Herausforderungen unserer Gesundheit und ihre Lösungen

Abnehmen per Medikament – und das ganz ohne Verzicht? Was aktuell wie die Lösung für ein globales Problem klingt, wirft bei genauerem Hinsehen brisante Fragen auf.

Denn die Entwicklung ist dramatisch: Schon 2050 könnten weltweit rund 60 Prozent der Erwachsenen und ein Drittel der jungen Menschen von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein. Gleichzeitig boomt der Markt rund um Abnehm-Medikamente. Doch wie sicher sind diese wirklich? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft?

Im KURIER Live Gespräch am 29. April 2026 ist genau das Thema!

Ein hochkarätiges Expert:innen-Panel aus Medizin und Forschung diskutiert gemeinsam mit Schauspieler Erwin Steinhauer über Chancen, Risiken und die große Frage: Geht Abnehmen auch nachhaltig – ganz ohne Medikamente?