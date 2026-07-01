Victor Willis , der langjährige Frontman der Band „Village People“, die mit Songs wie „Y.M.C.A“ oder „In the Navy“ globale Mitsing-Hist gelandet hatte, ist tot. Laut einem Posting auf seiner offiziellen Facebook-Page starb er am Dienstag 74-jährig nach einer „kurzen, aggressiven Krankheit“.

Willis war Gründungsmitglied der 1977 ins Leben gerufenen Gruppe, die eigentlich keine Band, sondern ein Studioprojekt war, das erst nach ersten Erfolgen mit absichtlich klischeehaften Figuren "ausgestattet" wurde. Dabei nahm man absichtlich auf Klischees der Schwulenkultur Bezug - eine Verbindung, die Willis später abstritt.

US-Präsident Donald Trump hatte die Partyhymne "Y.M.C.A., bei der Willis als Ko-Autor geführt wurde, nämlich als einen Lieblingssong entdeckt und bei Wahlkampfveranstaltungen eingesetzt. Viele Fans - und einige Ex-Mitglieder der Village People - hatten das als unzulässige Vereinnahmung gesehen und sich gegen die Verwendung des Hits gewehrt. Willis änderte allerdings seine Meinung, weil Trump dem Song zu neuer Popularität verholfen hatte - und ihm selbst zu weiteren Tantiemeneinnahmen.

Bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung Trumps 2025 waren die "Village People" dann ein Showact - und der Präsident tanzte mit, was selbst Anlass zu unzähligen Memes gab.