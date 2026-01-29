„Wonder Man“ auf Disney+: Ahnungsloser Superheld

Da hat Simon Williams einmal eine Minirolle ergattert, in der er nur einen Satz sagt und ihm dann ein Monster den Kopf abbeißt. Er (Yahyah Abdul-Mateen II) hat aber – als selbst bei Mikroparts beseelter Schauspieler – ein paar Anregungen für Regisseurin und Autorin und ist den Job schon wieder los.

Er tut sich dann mit dem leicht abgehalfterten Schauspieler Trevor (Ben Kingsley) zusammen, um die Hauptrolle im Remake seines liebsten Superheldenfilms „Wonder Man“ zu bekommen.