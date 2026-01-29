Kultur

„Wonder Man“ auf Disney+: Ahnungsloser Superheld

Zwei Männer stehen auf einer Steintreppe vor einem Gebäude und unterhalten sich gestikulierend.
Die neue Marvel-Serie "Wonder Man" auf Disney+ überrascht mit warmherzigem Humor und einem liebevollen Blick auf ein Hollywood, in dem Schauspielkunst noch strahlen durfte.
Von Christina Böck
29.01.26, 16:44

Da hat Simon Williams einmal eine Minirolle ergattert, in der er nur einen Satz sagt und ihm dann ein Monster den Kopf abbeißt. Er (Yahyah Abdul-Mateen II) hat aber – als selbst bei Mikroparts beseelter Schauspieler – ein paar Anregungen für Regisseurin und Autorin und ist den Job schon wieder los.

Er tut sich dann mit dem leicht abgehalfterten Schauspieler Trevor (Ben Kingsley) zusammen, um die Hauptrolle im Remake seines liebsten Superheldenfilms „Wonder Man“ zu bekommen.

Dass Trevor gesandt wurde, um zu verhindern, dass Simon mit Superkräften, von denen er nichts weiß, die Welt zerstört, ahnt er nicht. Die Serie basiert auf einem Comic und bezieht sich auf „Iron Man“, aber man muss das gar nicht wissen, um – ausgerechnet in einer Marvel-Serie – diesen Abgesang auf ein Hollywood der einst kreativen Köpfe charmant zu finden.

