"Das verzauberte Schwein“: Märchen mit Mond, Melodien und Magie

Von: Susanne Zobl

Aufführungen, in denen man kein Geräusch im Saal hört, weil alle gebannt das Geschehen verfolgen, sind rar. Noch seltener aber, wenn sie für Familien konzipiert sind – wie „Das verzauberte Schwein“ von Jonathan Dove. Der Komponist hat eine starke Hand für eingängige Melodien. Die Uraufführung seines Märchens 2006 in London versetzte Kritiker in Euphorie.