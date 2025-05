Donaufestival: Eine Kreuzfahrt mit dem Tretboot auf Rädern

Thomas Edlinger hatte im Vorfeld über Verwerfungen zwischen dem Globalen Süden und dem privilegierten Westen befunden, über „elitistischen Posthumanismus“ und Putin als Schizofaschisten. Die Welt ist eben aus den Fugen, aber das ist sie schon lange, und so garnierte der Intendant das Programmheft mit einem Pickerl in Sprechblasenform: „Jede Zeit hat ihren eigenen Faschismus“, wie Primo Levi 1974 postuliert hat. Brandneu ist auch nicht der Titel „Confusion is next“ von Sonic Youth aus 1983, den Edlinger zum Slogan erkor.

An die Rhythmus-Show „Stomp“ aus den 1990ern (sie begann mit Kehr-Bewegungen) erinnerte nicht nur die Performance „Smell of Cement“ von Eman Hussein: Aus bedächtigem Schmirgeln und Klopfen im Takt entsteht mit der Zeit Tanz. Ölfässer als Trommeln nutzt zudem God’s Entertainment in einer Installation im Foyer, um die Umweltsauereien am Beispiel der Donau vor Auge zu führen. Höhepunkt ist eine „Kreuzfahrt“ mit dem Tretboot (auf Rädern) in den Stadtpark und zurück durch das „Eiserne Tor“ als verfluchte Engstelle, äußerst ätzend vom Reiseführer kommentiert: Ein Lektion, die es in sich hat.