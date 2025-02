Staatsopern-"Norma" Lombardi: "Sie ist eine Mutter, eine Liebhaberin, ein Mensch"

Federica Lombardi: Es ist wirklich sehr herausfordernd und unglaublich intensiv. Allein schon die Musik, die ich singe, ist technisch enorm schwierig. Aber es ist diese Musik, die in mir dann auch noch alle diese Gefühle auslöst. Für Norma ändert sich alles, in nur einem einzigen Tag. Sie schwankt zwischen Liebe und Pflicht und will sogar ihre eigenen Kinder töten – um sie zu retten!

"Casta Diva“, die zweite: Nach dem Theater an der Wien bringt heute auch die Wiener Staatsoper Bellinis „Norma“ zur Premiere. In der Titelrolle: die gefeierte Italienerin Federica Lombardi .

Die Musik und die wundervollen Stimmen bereiten da das emotionale Feld auf. Aber ist es nicht eigentlich schwierig, Norma in das Ausmaß dieser Tragik zu folgen? So ganz klar, was das riesengroße Problem ist, ist es ja letztlich nicht.

Die Neuproduktion von Bellinis „Norma“ an der Wiener Staatsoper hat am Samstag (22.2.) Premiere. Regie führt Cyril Teste, am Pult steht Michele Mariotti. Federica Lombardi singt die Titelrolle, Juan Diego Flórez den Pollione, Vasilisa Berzhanskaya die Adalgisa

Dabei ist Pollione wahrlich kein Mann, in den man sich unbedingt verlieben muss, oder? (lacht) Nein, für mich jedenfalls nicht. Aber unter ihren eigenen Leuten gibt es niemanden, der Norma so nahe kommen könnte sie zu verführen. Mit Pollione ist das das erste Mal in ihrem Leben passiert! Sie verliebt sich, er ist der Vater ihrer Kinder. Und deswegen kämpft sie so verzweifelt um ihn. Das ist natürlich sehr operntauglich. Sie könnte auch einfach nur wütend sein, dass er eine Neue hat, ihn bestrafen und das war's. Sie hat jedoch noch Gefühle für diesen Mann und kann ihn trotz seiner Untreue nicht umbringen. Das sind unglaubliche Emotionen, die da hochkommen. Hat sich Ihr Bild auf die Norma während der Vorbereitungszeit und der Proben gewandelt? Zu Beginn hatte ich eine Idee von Norma – die natürlich von Maria Callas beeinflusst war, und von all den anderen großartigen Sängerinnen und den vielen Produktionen des Werkes. Aber ich musste meine eigene Norma finden. Man zeigt oft diese Figur als die unberührbare, heilige Priesterin. Aber ich finde, sie ist etwas anderes – sie ist eine Mutter, sie ist eine Liebhaberin und sie ist ein Mensch. Sie zeigt während dieser Oper, wie tief das menschliche Erleben gehen kann. Und in unserer Produktion zeigen wir noch etwas anderes: Norma hilft ihrer Community, die nach dem Krieg Unterstützung und Kraft braucht.

© Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Wie viel der eigenen Persönlichkeit kann man da als Sängerin einbringen? Alles. Alles ist meine eigene Reaktion, es sind die Gesten und Gefühle meines Körpers. Ich habe diese Rolle in mir gesucht und gefunden. Ist das dann nicht emotional ein Grenzgang für Sie? Ja, das ist es. Es gibt dieser Tage keinen Moment, an dem ich nicht an Norma denke. Man muss letztlich vorsichtig sein und aufpassen, die Rolle so weit wie nötig von sich auf Distanz zu halten.

Eine „eigene Norma“ muss man wohl auch beim Gesang finden – die Rolle wurde ja von so vielen großen Sängerinnen geprägt. Eine schwierige Herausforderung? Wir alle haben diese großen Sängerinnen im Ohr. Aber ich versuche, immer ehrlich zu mir zu sein: Wenn es zu sehr in eine Richtung geht, in der man eine andere Sängerin zu imitieren beginnt, sage ich mir: Stopp, das bin nicht ich. Es wäre der leichtere, aber nicht der richtige Weg. Es ist besser, sich selbst zu vertrauen. Nur so kann es am Ende funktionieren. Bei dieser Oper stellt sich immer auch die Frage, wie viel Drama Belcanto verträgt. Ja, das stimmt. Gerade deshalb ist die Rolle so anspruchsvoll. Sie verlangt nicht nur die bestmögliche Beherrschung des italienischen Belcanto-Stils mit den langsamen Kantilenen, wunderbaren Portamenti und flüssigen Koloraturen. Das alles muss mit emotionaler Wirkung eingesetzt werden.

© Wiener Staatsoper/Michael Pöhn