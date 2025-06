Milo Raus „Die Seherin“: Kassandra in Ninive, Philoktet in Nimrud

Man kann von einer Masche sprechen: Milo Rau reist seit Jahren mit seinem Gefolge zu den Brennpunkten, in den Kongo oder in den Irak. Als Basis für das, was bei den Filmaufnahmen mit der ansässigen Bevölkerung entsteht, dient ihm in der Regel das heldenhafte Personal der griechischen Antike: 2019 zum Beispiel kam „Orest in Mossul“ heraus, 2023 „Antigone im Amazonas“. Und nun folgte so etwas wie „Kassandra in Ninive“ oder „Philoktet in Nimrud“ – um nicht erneut Mossul im Titel zu haben.

Und wieder steht Ursina Lardi allein auf der Bühne – wie in „Everywoman“. Damals, bei den Salzburger Festspielen 2020, trat die Schweizer Schauspielerin über Videozuspielungen in Dialog mit einer pensionierten Sonderpädagogin, bei der inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Es ging also – wie beim „Jedermann“ – ums Sterben.