"Ein gefräßiger Schatten" bei den Festwochen: Wie der Berg ruft

Filmreifes Abenteuer

Zwei Männer stehen auf der Bühne, der eine ist ein Bergsteiger, der andere ein Schauspieler. Letzterer soll ersteren in einem Film spielen. Denn Martin hat ein drehbuchreifes Abenteuer erlebt: Er wollte als Hommage an seinen dort verunglückten Vater die Anapurna im Himalaya besteigen, er gerät aber in einen Schneesturm und kann sich in eine Höhle retten. Dort findet er die gefrorene Leiche seines vor Jahrzehnten verschollenen Vaters. Der Schauspieler sieht in der Rolle des Bergsteigers die Chance, seinem öden Serienleben als TV-Kommissar zu entfliehen.

Die beiden erzählen parallel, was wirklich passiert ist und was der Film daraus gemacht hat – das hat einige Pointen zur Folge. Sehr schön zum Beispiel, wenn im Film eine heroische Lebensrettung geschildert wird, die Martin so ganz nebenbei geschafft hat, die es „in echt“ aber gar nicht gegeben hat. Oder wie Martin sagt: „Oft passiert am Berg einfach gar nichts.“