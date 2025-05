Festwochen-Eröffnung: Ein bisschen Frieden, viel Meinung und viel Gekreische

Obwohl diese Festwochen bei nahezu winterlichen Temperaturen eröffnet worden waren. Gleichsam als Replik auf Parteien, die sich „mehr Blasmusikförderung“ im Kulturbudget wünschten, marschierte die Jauntaler Trachtenkapelle in Richtung der Bühne vor dem Wiener Rathaus, wo schon Festwochenintendant Milo Rau, gewandet in eine Uniform, darauf wartete, um noch einmal an das Wahlergebnis vom Herbst 2024 zu erinnern. Er sprach an diesem Abend noch oft von der FPÖ. Dass Österreich keine FPÖ-Regierung hat, scheint ihm entgangen zu sein.

Jedenfalls erneuerte er immer wieder sein Mantra, dass hier, bei den Festwochen, nun die „Republik der Liebe“ herrsche.

Berührend dann der erste Song: Soap&Skin mit Sufjan Stevens’ „Mystery of Love“. Gefolgt von der Spaß-Truppe „Caravan of LUV“, der „Festivalband“, sowie dem Schweizer Singer-Songwriter Faber, der sich im Lauf des Abends bemüßigt fühlte, über „Genozide“ zu referieren. Khalid Rawi, Oud-Spieler aus Mossul, durfte ein bisschen später dann „Free Palestine“ fordern. Ob man damit das Motto, einen Abend „für alle“ zu gestalten, erfüllte, sei dahingestellt.