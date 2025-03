Wie nimmt man neuem Publikum die Schwellenangst? Das fragt sich der Musikverein

Aber drohen die Musik und ihre positive Erzählung im derzeitigen Lärm der Welt nicht unterzugehen? Wie kann ein Konzertsaal, und sei es der Musikverein, so von Musik erzählen, dass man die Menschen erreicht? „Letztlich muss man versuchen, diese Erfahrung zu ermöglichen“, sagt Pauly – einerseits den Stammgästen, aber „ganz bewusst so hürdenlos wie möglich auch jenen Menschen, die diesen Zugang zum Konzert noch nicht gefunden haben“.

Die Wiener Symphoniker feiern am 30. Oktober ihr 125-jähriges Bestehen mit Wagner, Ravel, Berg und Mozart. Und zum 10. Todestag von Nikolaus Harnoncourt am 5. März 2026 spielt sein Concentus Musicus Brahms' „Deutsches Requiem“ mit Florian Boesch und Nikola Hillebrand

Brennpunktschulen Daher bietet der Musikverein auch in der Saison 2025/2026, die Pauly am Donnerstag präsentiert hat, mehr von jenem niederschwelligen Programm, das schon zuletzt neues Publikum ans Haus bringen sollte. In Kooperation mit dem sozialen Zentrum Cape10 in Wien-Favoriten hat man ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt gestartet, das 400 Kindern aus Brennpunktschulen und armutsgefährdeten Familien Konzerte anbietet, im Cape10 und im Musikverein – kostenfrei. Wie vermittelt man diesem neuen Publikum, dass man sich in den prunkvollen Goldenen Saal hineintrauen und ins dortige Publikum mischen darf, wie nimmt man diese Schwellenängste? „Stück für Stück für Stück. Wir hatten ein wunderbares Weihnachtskonzert, bei dem alle diese Schulklassen hier waren, mit Eltern. Der Saal war voll. Es war eine fantastische Stimmung! Wir werden in den nächsten Jahren das Thema kulturelle Teilhabe immer stärker in den Mittelpunkt stellen.“

© julia wesely

Besucher unter 30 Jahren sollen in Veranstaltungen des Musikvereins für 20 € im großen Saal und für 10 € in alle anderen Säle gehen können – „ohne Mitgliedschaft“. Die Abopreise bleiben kommende Saison gleich, „um ein Zeichen zu setzen, dass wir Zugänglichkeit bewahren wollen“. Ebenso gibt es das neue Projekt „Hör-Bar“ mit Musikern der Wiener Symphoniker und deren Chefdirigenten Petr Popelka im Gläsernen Saal, das „das klassische Konzertprotokoll aufbrechen“ soll und bei dem Stücke der Moderne in entspannter Atmosphäre präsentiert werden sollen. „Er spielt, erklärt, die Bar ist geöffnet, es gibt mehrere Pausen, in denen man sich mit Petr Popelka und den Musikern unterhalten kann“, schildert Pauly.