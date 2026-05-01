"Widow's Bay" auf AppleTV: Lachen und gruseln auf der Horror-Insel

Gerade hat sich der Mann auf dem Boot in der neuen AppleTV-Serie „Widow’s Bay“ noch am Funkgerät mit seinem Freund relativ ungläubig darüber ausgetauscht, dass seine Frau sich möglicherweise von ihm trennen will, da hat sich das Problem für die Frau wohl schon von selbst gelöst. Und man weiß nebenbei auch, warum die kleine, nicht sehr heimelige, aber titelgebende Insel Widow’s Bay heißt – nämlich zu Deutsch Witwenbucht. Denn Shep ist verschollen – also erstmal. Die Bevölkerung an Land hat es gleichzeitig mit einem Erdbeben zu tun, das die Stromversorgung beeinträchtigt. Jetzt muss man sagen, Elektrizität ist eine der wenigen Errungenschaften der modernen Technik, die es auf Widow’s Bay geschafft hat. WLan zum Beispiel gibt es nicht und Handynetz nur fallweise.

Her mit den Touristen Das will Bürgermeister Tom Loftis ändern. Er will die ganze Insel auf Vordermann bringen und dazu soll der Tourismus angekurbelt werden. Deshalb hat er einen Journalisten der New York Times eingeladen. Jetzt direkt nach dem Erdbeben ist ihm das zwar nicht so recht, aber der Mann steht halt nun mal schon im örtlichen historischen Museum. Dort sind geschichtliche Meilensteine in gerahmten Zeitungsartikeln festgehalten, wie „Toter Mann von Pferd gefunden“. Oder die Sache mit dem Kannibalismus – die Loftis erst abstreitet, bis ihm der Reporter seelenruhig den Artikel direkt hinter ihm zeigt. Das ist nicht das Einzige, was Loftis dem New Yorker lieber verschwiegen hätte – bzw. was er gerne hätte, das ihm die Inselbewohner nicht erzählen.