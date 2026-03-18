Rätsel um Banksys Identität gelöst: Debatte um Reuters-Recherche

Seit über 20 Jahren sorgte der Brite Banksy mit spektakulären Streetart-Aktionen weltweit für Aufsehen, seine Werke wurden für Millionensummen verkauft. In gleichem Maße aufregend ist deshalb auch längst die Suche nach der Antwort auf die Frage geworden: Wer ist Banksy? Immer wieder wird über mögliche Namen und Hintergründe berichtet, bestätigt wurde bisher aber keine Vermutung. "Banksys Anonymität ist sein größtes Kunstwerk", sagte der Kunsthistoriker und Street-Art-Forscher Ulrich Blanché von der Universität Heidelberg der dpa. "Dazu gehört, dass er nur das Werk, nicht die Person promotet. Wir alle waren Teil dieser Schnitzeljagd." Diese sei auch nach neuerlichen Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters, die am Montag den Namen Banksys enthüllt haben, nicht vorbei.

Immer wieder tauchte ein Name auf Bereits 2008 war sich die britische Boulevardzeitung Mail on Sunday sicher, dass es sich bei Banksy um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt, um diesen Namen geht es auch im jüngsten Reuters-Bericht. Experte Blanché sagt: "Dass Robin Gunningham der Mann hinter Banksy ist, war ein offenes Geheimnis seit den Enthüllungen 2008." Das sei in Kunstkreisen in den vergangenen Jahren nie ernsthaft bezweifelt worden.

"... dann würden Banksys Leben und Arbeit sehr schwierig" Die sichere und endgültige Enthüllung der Identität könnte aber weitere Folgen haben, sagte Blanché: "Wenn Banksys Wohnort, seine Frau und Kinder von Paparazzi an die Öffentlichkeit vor Kameras gezerrt werden, werden sein Leben und seine Arbeit sehr schwierig." Es stellt sich zudem die Anschlussfrage: Wie wichtig ist es, die wahre Identität des Künstlers zu kennen? Auch dann bliebe "ein umfassendes, vielgesichtiges Werk von 30 Jahren, das unsere Zeit prägte und widerspiegelt", sagte Blanché. Der Street-Art-Forscher nannte unter anderem die Aktion, als Banksy sein Werk "Girl with Balloon" unmittelbar nach dem Zuschlag bei einer Auktion auf Knopfdruck von einem in den Rahmen eingebauten Schredder teilweise zerstören ließ, als Beispiel für die prägenden Elemente des Künstlers. "Banksy ist ein Popstar ohne musikalisches Werk", sagte Blanché.

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Politische Botschaften Im September hinterließ Banksy ein Werk an einem Gebäude des Londoner Justizzentrums – und löste damit eine neuerliche politische Debatte aus. Das Bild zeigte einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und war kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen propalästinensischen Gruppe entstanden. An dem Gebäude durfte das Werk nicht bleiben – in Erinnerung blieb nicht nur die Darstellung an sich, sondern auch das Foto von der Absperrung für die Malerarbeiten.

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"Er stellt die Kunst ins Zentrum" In den sozialen Medien folgen Millionen Menschen dem Künstler. Das Bild zum Profil bei Instagram ist derzeit einfach nur schwarz. Die Beiträge zeigen die verschiedenen Werke aus den vergangenen Monaten, die zudem Tausende Touristinnen und Touristen für die Selbstdarstellung in den Netzwerken mit Selfies und eigenen Fotos weiter verbreiten. Auch vor Weihnachten waren etliche Menschen zur Tottenham Court Road und nach Bayswater nördlich des Kensington-Parks geeilt, um ein eigenes Foto von einem echten Banksy zu machen.

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