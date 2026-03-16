Kunstphantom Banksy wurde wohl enttarnt: Wer ist der Starkünstler?

Er ist das große Kunstphantom - gewesen? Banksys Kunst sorgte wiederholt für Aufsehen, etwa, als ein Werk "(Girl with Balloon") nach einer Auktion automatisch geschreddert wurde, oder er immer wieder gesellschaftspolitische Themen aktuell aufgriff. Er tat dies unerkannt. Dies soll nun nicht mehr möglich sein - denn Journalisten der britischen Agentur Reuters wollen den Namen Banksys enthüllt haben.

Die Beweise scheine eindeutig - die Journalisten reisten nach Manhattan ebenso wie in die Ukraine, wo Banksy jeweils Werke hinterließ. Auch die Journalisten selbst schreiben davon, dass sie "jenseits jeden Zweifels" Banksys Identität herausgefunden haben. Sie haben einer Bitte von Banksys Anwalt nicht entsprochen, der schrieb, dass die Aufdeckung von Banksys Namen diesen und seine Kunst gefährde. Dementiert hat der Anwalt den Namen nicht.

Wer also ist Banksy? Es ist einer von jenen, die bereist seit Jahren in Verdacht standen, der Künstler zu sein. Nein, nicht Musiker Robert Del Naja von Massive Attack, der lange verdächtigt wurde und auch eine Rolle spielt.

Sondern Robin Gunningham, Jahrgang 1973 aus Bristol, der bereits 2008 in der britischen Mail on Sunday als Banksy geoutet worden war. Nun aber gilt dies als so gut wie gesichert. Es geht aus bisher unveröffentlichten Gerichtsakten in New York und Zeugenbefragungen in der Ukraine und weiteren Indizien hervor, die in dem ausführlichen Bericht genannt werden. Nachdem ihn die Mail on Sunday genannt hatte, soll er seinen Namen geändert haben - auf David Jones.

Dies wird belegt durch Einreisedokumente in die Ukraine, auf denen Del Naja - und David Jones stehen, Jones hat darauf das gleiche Geburtsdatum wie Gunningham. Der hatte in den Nullerjahren in New York ein Geständnis unterschrieben, eine Werbetafel übermalt zu haben - was sein Anwalt später Banksy zuschrieb.