Serie "Solange wir lügen": Amnesie auf der Besserverdienerinsel

In Hochglanzserien ist es neuerdings meist eine trügerische Idylle, wenn eine superreiche Familie in einem luxuriösen Anwesen auf einer Besserverdienerinsel lebt. Zuletzt war das zum Beispiel bei „Ein perfekter Sommer“ mit Nicole Kidman auf Netflix so. Nun startet bei Prime Video die Roman-Adaption „Solange wir lügen“ und da vergeht den Beteiligten auch schnell das gebleachte Lächeln.

Also zumindest einer: Cadence entstammt der Familie Sinclair, die sie selbst als „American Royalty“, also US-Adel bezeichnet. Da wird der Vatertag wie die Huldigung eines Königs gefeiert, die drei Töchter von Regent Harris sind die Prinzessinnen und übergeben ihm unter anderem ein Familienwappen-Wandbild als Gabe.