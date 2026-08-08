Kidjo erhält als erste Musikerin aus Afrika einen „Walk of Fame“-Stern

Als erste Sängerin aus Afrika wird Angélique Kidjo (66) auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt. Die fünffache Grammy-Gewinnerin soll die Auszeichnung am 18. August erhalten _ es ist die 2.854. Plakette auf dem berühmten Gehsteig. Als Gastredner ist Hollywood-Star Willem Dafoe („Poor Things“, „Asteroid City“) eingeladen. Der 71-Jährige hatte 2024 seinen Stern auf dem „Walk of Fame“ enthüllt.

Kidjo ist eine der stimmgewaltigsten Musikerinnen Afrikas, die international begeistert. Die in zahlreichen Genres brillante Sängerin hat mit ihren fünf Grammys schon so viele wie kein anderer afrikanischer Musiker gewonnen.