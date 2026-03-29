„Visionary Dances“: Dynamisches Stampfen, präzise wie ein Uhrwerk

„Visionary Dances“ des Wiener Staatsballetts in der Staatsoper ist ein hervorragender Ballettabend, ausgezeichnet getanzt und musikalisch exzellent. Visionär sind die von Ballettdirektorin Alessandra Ferri zusammengestellten Choreografien im Umgang mit der Musik und mit dem Raum. Die drei Stücke schlagen zudem eine Brücke vom zugrunde liegenden klassischen Ballett zum zeitgenössischen Tanz.

Den Beginn macht Justin Pecks „Heatscape“, in dem man die Hitze eines Sommertages im Wynwood District Miamis zu spüren vermeint. Vor einem Prospekt des dort mit Wandmalereien vertretenen Street-Art-Künstlers Shepard Fairey treffen junge Menschen aufeinander, wie sie im öffentlichen Raum auch im Stadtpark oder auf der Donauinsel auftreten könnten. Das lässt die höchst virtuose Tanzsprache Pecks natürlich erscheinen, selbst wenn er die legendäre „Apollo“-Choreografie George Balanchines mit Apollo und seinen drei inspirierenden Musen zitiert.

Peck schafft eine tänzerische Umsetzung von Faireys Prospekt, in dem er dessen Muster und Elemente im Tanz aufgreift. Wie Mandalas bauen sie sich auf und fallen wieder zusammen. Zudem ist die Choreografie stets im Einklang mit der Musik, Bohuslav Martinůs Klavierkonzert Nr. 1.

Am Pult des Staatsopernorchesters debütiert der tanzerfahrene Gavin Sutherland. Die Pianistin Yoko Kikuchi sorgt für die diffizilen Wechsel in Stil und Rhythmus.

Die Musik begeistert auch im zweiten Stück, Wayne McGregors „Yugen“ zu Leonard Bernsteins selten zu hörenden „Chichester Psalms“ mit dem wunderbaren Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung Erwin Ortners. Wie Peck arbeitete auch McGregor mit einem bildenden Künstler zusammen, bei ihm war es der auch als Schriftsteller erfolgreiche Edmund de Waal. Er schuf ein Bühnenbild mit drei großen Vitrinen. Vor allem aber lieferten de Waals Skulpturen das Vorbild für eine feine Choreografie, die auf kunstvolle Formen für elf Tänzerinnen und Tänzer setzt. Kein typischer McGregor, aber ein apartes Stück.