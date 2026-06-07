András Schiff und Julia Hagen: Virtuosen aus verschiedenen Welten

Von Susanne Zobl

Der Pianist Sir András Schiff und die Cellistin Julia Hagen sind zwei Musikerpersönlichkeiten aus zwei Jahrzehnte auseinanderliegenden Generationen, die viel gemeinsam haben. Beide waren sie Mitte zwanzig, als sie im Musikverein debütierten, Schiff 1977 und Hagen 2021. Beide eint das stete Herausarbeiten des idealen Klangs. Beide sind einzigartige Virtuosen, die ihr Können stets in den Dienst der Musik stellen und sich nie zu überbordenden, nach Effekten haschenden Gesten hinreißen lassen.

Bei ihrem gemeinsamen Abend im Brahms-Saal mit Cellosonaten stellte sich auf seltsame Weise der Eindruck ein, dass sie zunächst wie durch eine unsichtbare Wand voneinander getrennt in ihren eigenen Welten agierten. Das Spannende war, wie sie diese zu überwinden versuchten und das schließlich schafften.