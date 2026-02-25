"Kein Geld mehr da": Einbruch bei internationalen Filmproduktionen

2025 ist für den Filmstandort Wien auf den ersten Blick sehr gut verlaufen. Mit 755 Filmprojektanträgen wurde ein Plus in Höhe von 12,7 Prozent verzeichnet, teilte die Vienna Film Commission am Mittwoch mit. Doch einen Anstieg des Drehaufkommens gab es nur im 1. Halbjahr, als noch mehr Fördermittel aus den Töpfen ÖFI+ und FISAplus vorhanden waren. Im 2. Halbjahr ging es bergab. Gegenwärtig sieht es auch nicht rosig aus. Die Hoffnungen ruhen auf einer Streamingabgabe.

Konkret registrierte die Vienna Film Commission im 1. Halbjahr 2025 ein Plus von 25 Prozent beim Drehaufkommen. Das lag daran, dass noch Gelder aus 2024 von ÖFI+ und FISAplus "verdreht" wurden, erklärte Vienna-Film-Commission-Geschäftsführerin Marijana Stoisits bei einer Pressekonferenz. In der 2. Jahreshälfte setzte es bereits ein Minus in Höhe von neun Prozent. "Es war schlicht kein Geld mehr da", sagte sie. Um die beiden wichtigen Filmfördertöpfe ÖFI+ (Österreichisches Filminstitut) und FISAplus (beim Wirtschaftsministerium angesiedelt) herrschte viel Aufregung rund um Auszahlungsstopps, Überarbeitungen und mittlerweile mit deutlich weniger Mitteln gefüllte Töpfe.

Minus bei Drehtagen und internationalen Projekten

Rund 3.000 Drehtage gab es 2025 und damit 6 Prozent weniger als 2024. Auch bei den internationalen Projekten setzte es ein deutliches Minus von fast 30 Prozent - beide Rückgänge sind auf die zweite Jahreshälfte zurückzuführen. Und im heurigen Jänner und Februar liege man auch hinter den Zahlen des Vorjahres, so Stoisits, die erklärte: "Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe der Filmförderungen und Anreize der Stadt Wien sowie des Bundes und des Drehaufkommens in der Stadt. Wir brauchen die Förderungen des Bundes ganz dringend." Daher hoffe sie, dass sich die Bundesregierung rasch auf eine Investitionsabgabe bzw. -verpflichtung in österreichische Produktionen für Streaming-Anbieter einige.

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) hatte sich kürzlich im Rahmen der Berlinale zu einer Streamingabgabe bekannt. Bablers Botschaft an die Filmwirtschaft sei sehr klar gewesen, sagte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Man mache sich stark für die Branche. "Ich hoffe, dass der Koalitionspartner ÖVP das aufnimmt und anerkennt, welchen Impact die Filmwirtschaft hat." Die Neos sehe man - über Staatssekretär Sepp Schellhorn, der auch für Außenkultur zuständig ist, im Boot.