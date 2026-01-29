Swarovski beim ESC: RTL hat schon Vertretung für "Let's Dance"

Am Donnerstag wurde vom ORF bekannt gegeben, dass Victoria Swarovski gemeinsam mit Michael Ostrowski den Eurovision Song Contest 2026 in Wien moderieren wird. Nun ist Swarovski aber eigentlich in einem anderen Engagement: Ab 27. Februar moderiert sie jeden Freitag Abend die Promi-Tanzshow "Let's dance" auf RTL. Der Privatsender hat Swarovski für diese Woche freundlicherweise beurlaubt.