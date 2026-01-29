Kultur

Swarovski beim ESC: RTL hat schon Vertretung für "Let's Dance"

In der Woche vom Eurovision Song Contest wird die Show "Let's Dance" von einer anderen Moderatorin aus dem RTL-Personal bestritten.
Am Donnerstag wurde vom ORF bekannt gegeben, dass Victoria Swarovski gemeinsam mit Michael Ostrowski den Eurovision Song Contest 2026 in Wien  moderieren wird. Nun ist Swarovski aber eigentlich in einem anderen Engagement: Ab 27. Februar moderiert sie jeden Freitag Abend die Promi-Tanzshow  "Let's dance" auf RTL. Der Privatsender hat Swarovski für diese Woche freundlicherweise beurlaubt.

Moderations-Duo "Swagstrovski" für den Wiener Song Contest

Ihr Moderationspartner Daniel Hartwich muss jetzt aber nicht alleine arbeiten am 15. Mai, er bekommt Unterstützung. Laura Wontorra wird an seiner Seite die Tanzpaare präsentieren. Sie ist vor allem bekannt als "Bändigerin" von Stefen Henssler in der Kochshow "Grill den Henssler" auf Vox. 

