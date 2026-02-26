Versteigerung von Otto Schenks Nachlass brachte 1,75 Mio. Euro ein

Das Interesse war riesig, der Erfolg groß: Die Versteigerung des Nachlasses von Publikumsliebling Otto Schenk am Donnerstagnachmittag hat insgesamt mehr als 1,75 Mio. Euro eingebracht. Das teilte das Dorotheum der APA nach Ende der Auktion mit. Mitbietende aus 27 Ländern von Europa über Australien bis Japan interessierten sich für die rund 400 angebotenen Stücke, die teils um ein Vielfaches des jeweiligen Startpreises verkauft werden konnten.