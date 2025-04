Keine Bilder für Netflix mehr aus Wien? "Wir müssen eine Lösung finden“

Für die Fantasyserie „House of the Dragon“ wurden Welten erschaffen – was wiederum den Kontakt zu Kultregisseur Wes Anderson ermöglichte, der gerade an „Asteroid City“ arbeitete. Auch an dessen Netflix-Kurzfilm „The Wonderful Story of Henry Sugar“, der 2024 den Oscar gewann, hatte VAST Anteil. Zunächst sei er skeptisch gewesen, ob die Arbeitsschritte nicht zu komplex sind, meint Struklec, aber dann seien die Partner „überaus glücklich gewesen“.

Der deutsche Titel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ gilt auch für die VFX-Arbeit: Man arbeitet an einzelnen Shots, sieht das Ganze nicht. Als er den Film sah, habe er gedacht: „Der ist schön, da haben wir echt was Gutes gemacht.“