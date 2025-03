"Unwalling the wall“: Das Theater als Kriegsschauplatz

Mit "Unwalling the wall" bringt der israelische Autor und Regisseur Yosi Wanunu zusammen mit seiner Theatergruppe Toxic Dreams im Theater am Werk Meidling einen persönlichen Essay über Israel und Palästina auf die Bühne: Er präsentiert eine lose zusammengefügte Sammlung aus persönlichen Anekdoten, historischen Reflexionen und politischen Analysen, die vor allem die israelische Armee betreffen. Er spielt dabei auch bewusst mit den Konventionen des Theaters, etwa mit interaktiven Momenten und von ihm als „billige“, aber nicht minder komisch bezeichneten Showeffekten. Anspielungen auf Brecht, Pirandello, Ibsen, Stanislawski und Tschechow brechen mit der Tragik des Themas.

Auch aufgrund einer PowerPoint-Präsentation wird man das Gefühl nicht los, sich in einer hörsaalähnlichen Situation zu befinden. Wanunu selbst meint dazu, es erinnere ihn eher an eine Apple-Präsentationen à la Steve Jobs. Für diesen Vergleich verläuft der Abend nicht reibungslos genug, Perfektion ist aber auch nicht die Intention. Es gibt immer wieder Textprobleme und Mikrofonaussetzer, die humorvoll überspielt werden.

Armee und Architektur

Titelgebender Bezugspunkt ist der US-amerikanische Architekt und Konzeptkünstler Gordon Matta-Clark. Seine "Building Cuts", rigorose Eingriffe in leerstehende Gebäude, dienten der israelischen Armee als Inspiration für die Methode der "Entmauerung", die das strategische Anbringen von Durchbrüchen in palästinensischen Häusern in den besetzten Gebieten umfasst, was auch auf der Bühne nachgestellt wird.