"The Artist": Wahnsinn aus Kabarett, Kunst, Musical und Trickfilm

Manuel Horak, geboren in Klosterneuburg, stieß im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe auf die Zeichnungen von Anna Haifisch, einem Star der alternativen Comicszene. Er war sogleich fasziniert von der feinen Linienführung, der ausdrucksstarken Farbpalette sowie der Mischung aus Melancholie und Leichtigkeit in den Geschichten. Besonders angetan hat es ihm „The Artist“ über einen angehenden Künstler, der vielerlei Hürden zu überwinden hat.

Für seine Diplominszenierung am Max Reinhardt Seminar nahm sich Manuel Horak vor, den Coming-of-Age-Comic zu dramatisieren. Hiefür ist schon ein Quantum Hybris vonnöten. Aber der junge Mann hat auch Malerei und Animationsfilm an der Angewandten studiert – und so verband er das eine mit dem anderen. Max Seper, Szenografie-Absolvent der Bildenden, steuerte ein hinreißendes Bühnenbild bei – in Form von drei Panels eines Comic-Strips. Im absurd rasanten Tempo verlagert sich das Geschehen zum Beispiel von der Kunsthochschule in die Galerie oder auf die Matratze daheim.