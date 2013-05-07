05/07/2013
Untrügliche Zeichen der Krise
Griechenland: Leere Werbetafeln als plakatives Zeichen der wirtschaftlichen Rezession im Sorgenland Europas.
GREECE FEATURE PACKAGE CRISIS BILLBOARDS
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EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS
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