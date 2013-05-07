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epa03672556 (08/16) An advertisement billboard that has stopped carrying any message for a long time now, is seen at the suburbs of Thessaloniki, Greece's second largest city, Greece, 03 March 2013. Worn by time and assaulted by bad weather, the message the billboards convey is the absence of message nowdays. As turnover in retail trade has dropped by 54.6 per cent since 2009, the advertising companies that own the billboards have suffered greatly from the economic crisis, as those advertised, in their attempts to reduce operational costs, have slashed their advertising expenses. EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS PLEASE REFER TO ADVISORY NOTICE (epa03672548) FOR FULL FEATURE TEXT

© APA/ALKIS KONSTANTINIDIS

Griechenland
05/07/2013

Untrügliche Zeichen der Krise

Griechenland: Leere Werbetafeln als plakatives Zeichen der wirtschaftlichen Rezession im Sorgenland Europas.

von Karl Oberascher

© Bild: APA/ALKIS KONSTANTINIDIS

GREECE FEATURE PACKAGE CRISIS BILLBOARDS

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| Stand: 05/07/2013, 15:59