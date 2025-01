"Unaufhaltsam" mit Jennifer Lopez

Der Film mit Superstar Jennifer Lopez ist in den USA als „Unstoppable“ („Unaufhaltsam“) Ende vergangenen Jahres in die Kinos gekommen – und gefloppt. Vielleicht haben sich die Verantwortlichen deshalb gegen einen Kinostart in Europa entschieden (und den Film auf Prime Video gestellt). Es ist auch besser so, denn einen Kinobesuch ist das Drama rund um Anthony Robles (Jharrel Jerome) nicht wert.