Integrationsdebatte im ORF: 27 Sekunden ohne Parteipolitik

(*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*)

Muslimische Schüler mit streng konservativem bis fundamentalistischem Gedankengut versuchen Unterrichtsinhalte zu beeinflussen und als selbsternannte "Kleidungspolizei" Mädchen muslimischen Glaubens unter Druck zu setzen. Das Bildungsniveau in Österreich leide darunter, schreibt NMS-Lehrerin Susanne Wiesinger in ihrem Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer". Es wurde in der vergangenen Woche in sämtlichen Medien besprochen. Vom kernigen Niki-Glattauer-Interview im KURIER bis zur plumpen Meinungsmache in Wutmedien der Marke unzensuriert.at war alles dabei.

Im ORF diskutierte die streitbare Direktorin am Sonntag erstmals vor großem Fernsehpublikum über das Buch. Zu Gast waren – ausgerechnet – Max Lercher, Bundesgeschäftsführer der SPÖ und der geschäftsführende Klubchef der FPÖ, Johann Gudenus. Zwei Politiker also, die nicht gerade den Ruf genießen, ihre Zunft mit größtmöglicher Diplomatie zu betreiben.

Politiker-Ping-Pong

Nach einem ersten Schlagabtausch der beiden Politiker sagte Autorin Wiesinger, ehemalige Personalvertreterin der roten Lehrergewerkschaft, dann auch etwas Bemerkenswertes: "Ich möchte, dass konstruktiv miteinander gesprochen wird.“ Sie habe es satt, dass sich die Parteienvertreter hier schon wieder gegenseitig Versagen und Populismus vorwerfen würden. Sie wolle, dass die Parteipolitik einmal außen vor gelassen werde. Könne man sich da nicht "einmal einen Ruck geben"?

Bei Minute 17:03 hat Wiesinger diesen Appell beendet.

Lercher drückte umgehend seinen "guten Willen" aus, wenn "der Herr Gudenus" dazu bereit sei, dann könne man ja die Integrationspapiere gegenseitig abgleichen.

Herr Gudenus wiederum sagte: "Gerne", wies aber umgehend süffisant darauf hin, dass die SPÖ schon 1997 ein Papier mit dem Titel „Integration vor Neuzuzug“ herausgegeben habe.

Da halten wir bei Minute 17:30.

Wir können also festhalten, dass 27 Sekunden Integrationsdebatte ohne Parteipolitik geführt wurden. Immerhin. Danach konnten die beiden Kontrahenten ihren Beißreflex aber nicht mehr im Zaum halten. Das ist auch keine große Überraschung, wenn die Parteien nicht etwa ihre Regierungsverantwortlichen (Ministerin Karin Kneissl) oder ihre Integrationssprecher ausschicken, sondern jene Politiker, deren Job es ist, ihre eigene Partei zu bewerben und zu verteidigen.

Das führte dazu, dass Lercher immer wieder die „Praxistauglichkeit“ des neuen SPÖ-Integrationspapiers vor sich hertrug, selbst dann, wenn er gar nicht am Wort war.

Dann warf Herr Lercher dem Herrn Gudenus "Hetze" vor.

Gudenus: "Das einzige Wort, das sie beherrschen, ist ‚Hetze‘. Hetze ist kein Argument.“

Das sagt der Vertreter einer Partei, die sich am selben Tag in mehreren Aussendungen über die „Hetzjagden“ auf freiheitliche Richterkandidaten sowie auf die Kassenreform der Regierung beschwert hat.