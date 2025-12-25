TV-Guide für den Christtag: Ohne Helene, dafür mit Bruce

Helene-Fischer-Fans müssen jetzt sehr stark sein. Heuer gibt es keine Weihnachtsshow mit dem Schlagerstar. Die Niederkunft ihres zweiten Kindes hat die traditionelle Christtagszerstreuung sabotiert. Das ZDF glaubt, mit der Romanze „Weihnachten im Olymp“ adäquaten Ersatz im Hauptabend gefunden zu haben. Der Olymp ist hier ein Luxuskaufhaus, in dem einige Personen am Heiligen Abend eingeschlossen werden.

Geister und Terror Weihnachtsstimmung wird an diesem Donnerstag in den verschiedensten Genres aufgegriffen: Um 18.15 Uhr wird das alljährliche „Christmas in Vienna“-Konzert – heuer mit Angel Blue und Julie Fuchs – auf Arte ausgestrahlt. Bill Murray lässt sich in „Die Geister, die ich rief ...“ von einer modernen Version von Charles Dickens’ Geistern der Weihnacht auf den richtigen Weg bringen (22.40 Uhr, Sat 1). Noch weniger besinnlich ist „Stirb langsam 2“ (20.15 Uhr, RTL 2): Bruce Willis muss die Welt retten und das ausgerechnet zu Weihnachten. Im Film „The Holdovers“ (Amazon Prime) bilden sich unerwartete Freundschaften bei jenen, die die Weihnachtsferien in einem Internat verbringen müssen – mit Turbulenzen.