Selbstreform in letzter Minute

Titel und Untertitel kommen recht unverfänglich daher: „Der Fürst und seine Erben. Über große Männer im Zeichen der gewöhnlichen Leute“ heißt das neue Buch von Peter Sloterdijk. Doch das Cover lässt keinen Zweifel, um wen es geht – zeigt es doch Donald Trump im Gewande des Renaissancefürsten Cesare Borgia in der zeitgenössischen Darstellung durch Giorgione (15./16. Jh.).

Man muss die Parallelen nicht überstrapazieren: Trump ist nicht der Sohn eines späteren Papstes (Cesare Borgia stammt vom künftigen Alexander VI. ab), war auch nie (Erz-)Bischof wie die historische Figur. Es reicht die Anspielung auf all das, was sich landläufig mit Familien wie jener der Borgias verbindet.

Und auch Sloterdijk selbst geht gleich auf der ersten Seite in medias res: Warum man wieder vom „Fürsten“ (nämlich jenem von Niccolò Machiavelli 1513 beschriebenen) reden solle? „Die einfachste Auskunft ergibt sich aus dem Hinweis auf die Existenz von politischen Figuren wie Vladimir Putin und Donald Trump“, schreibt der Philosoph. Allein die „Tatsache ihrer zeitweilig synchronen Präsenz auf der Weltbühne bedeutet einen Skandal für all jene, die überzeugt waren, moderne Gesellschaften seien lernende Systeme“.

So konkret geht es dann nicht weiter. In bester Sloterdijk’scher Manier streift der Autor durch die europäische Geistes- und Kulturgeschichte, die ihm so präsent zu sein scheint wie einem politisch interessierten Normalverbraucher die aktuelle Nachrichtenlage. So sieht er mit der beginnenden Neuzeit jene „Verwilderungen“ auftreten, „mit denen enthemmte einzelne sich zu Ausbeutern ihrer Begabungen und öffentlichen Rollen aufschwangen“ – und spannt einen Bogen vom „Volkstribun Cola di Rienzo“ über den „Agitator George Danton“ bis zum „politischen Somnambulisten Adolf Hitler“ und dem „an die Macht gestolperten Megalopathen Donald Trump“.