Traumjob Intendant? Gerade eher nicht
Für diesen Sommer hatte Markus Hinterhäuser ein künstlerisch besonders vielversprechendes Programm geplant: „Carmen“ mit dem Debüt von Asmik Grigorian in der Titelrolle, „Ariadne auf Naxos“, „Saint François d’Assise“, „Così fan tutte“, dazu im Schauspielbereich Uraufführungen von Elfriede Jelinek und Peter Handke. Nun brauchen die Festspiele dringendst eine Interimsleitung, die all das zur Durchführung bringt und für die kommenden ein, zwei Saisonen Leerstellen füllt. Dies unabhängig von der Ausschreibung einer regulären Intendanz, die im Normalfall drei Jahre Vorbereitungszeit benötigt.
Aber wer könnte so kurzfristig einspringen? Wer tut sich das in dieser chaotischen Situation (kein Intendant, keine Schauspielchefin, Unsicherheit bezüglich der Präsidentin, viele offene Fragen beim geplanten Umbau, politisches Kuratel) an?
Traumjob Festspielchef? Im Moment nicht wirklich.
Die Optionen:
Cecilia Bartoli: Die Chefin der Pfingstfestspiele (die zu den Festspielen gehören) und Direktorin der Oper von Monte-Carlo kennt Salzburg gut, kann mit allen Beteiligten interagieren, ist sehr beliebt – die Dimension der Salzburger Festspiele ist aber doch eine gewaltige. Taugt sie zur Krisenmanagerin? Das Risiko ist ihr sicher auch selbst bewusst.
Chancen: Vier von fünf Sternen
Nikolaus Bachler: Der Intendant der Osterfestspiele, die am heutigen Freitag mit „Das Rheingold“ die Rückkehr der Berliner Philharmoniker feiern, kennt Salzburg ebenfalls gut. Er hat riesige Kulturtanker erfolgreich navigiert, die Wiener Festwochen, die Volksoper, das Burgtheater, die Bayerische Staatsoper München – und wäre zweifellos geeignet. Ob er sich das aber antäte, noch dazu als Interimslösung, ist eher fraglich.
Chancen: Zweieinhalb Sterne
Rolando Villazón: Er ist künstlerischer Leiter der Mozartwoche in Salzburg. Für ihn gelten dieselben Vorbehalte wie bei Bartoli – und noch größere, weil er im Gegensatz zu seiner Sängerkollegin bei einem anderen Festival unter Vertrag ist.
Chancen: Ein halber Stern
Wer könnte danach übernehmen, wenn es um eine längerfristige Intendanz geht? Sophie de Lint (Intendantin in Amsterdam), Serge Dorny (München), Viktor Schoner (Stuttgart), Matthias Schulz (Zürich), dazu ein Teil der oben Genannten. Auch Elisabeth Sobotka (Staatsoper Berlin) wurde kolportiert – ihre Performance in Bregenz galt jedoch als durchwachsen. Interesse wurde Matthias Naske (Konzerthaus) nachgesagt, er meinte aber im KURIER, dass er seine Zukunft in Wien sieht.
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