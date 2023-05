"Totale Installationen": Konzeptkünstler Ilya Kabakov starb 90-jährig

Neue Möglichkeiten sorgten für neue Maßstäbe: Waren zunächst nur Installationen in Raumgröße konzipiert worden, etwa „Ein Mensch, der in das Weltall direkt aus seiner Wohnung flog“ (1982-1986), realisierten Ilya und Emila Kabakov später teils riesige Projekte. In der Zeche Zollverein im deutschen Essen ist etwa seit 2001 die gigantomanische Dauerinstallation „Palast der Projekte“ mit 61 fiktiven Sowjetutopien zu sehen. Zahllose Ausstellungen in führenden internationalen Kunstinstitutionen führten dazu, dass Ilya und Emila Kababov in wichtigen Ratings auftauchten und sie wahrscheinlich die einzigen aus der Sowjetunion gebürtigen Künstler ihrer Generation sind, die in jeder großen internationalen Kunstgeschichte Erwähnung finden werden.

Obwohl Kabakov 1993 den russischen Pavillon bei der Biennale von Venedig bespielen konnte, blieb seine Beziehung zum neuen Russland indes lange Zeit schwierig und wurde ihm eine gebührende Anerkennung verweigert.

Erst mit Unterstützung russischer Oligarchen kehrte er 2004 mit einer großen Personale in seine Heimat zurück - er präsentierte damals die große Personale „Ein Vorfall im Museum und andere Installationen“ in der Eremitage in St. Petersburg. 2018 zeigten nach der Londoner Tate Gallery die Eremitage und Tretjakow-Galerie in Moskau schließlich die Personale „In die Zukunft werden nicht alle mitgenommen“. Der gesundheitlich bereits angeschlagene Künstler reiste damals nicht mehr nach St. Petersburg und Moskau, zur Eröffnung sprach seine Gattin und Co-Autorin Emilia.

Gegen den Krieg

Emilia Kabakov verurteilte 2022 im Namen beider auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, der sich insbesondere auch an für Kabakov wichtigen Orten abspielte. Im Hafenstädtchen Berdjansk, das im vergangenen Jahr von russischen Truppen besetzt wurde, hatte etwa Kabakovs Mutter bis zu ihrem Tod in den späten Neunzehnachtzigerjahren gelebt. Gleichzeitig wollten weder Ilya noch seine ebenso aus Dnepropetrowsk gebürtige Gattin als ukrainische Künstler bezeichnet werden. „Wir sehen uns als internationale Künstler, die in der Sowjetunion zur Welt gekommen sind, und in den USA leben“, sagte Emilia Kabakov im Sommer 2022 dem Fachmedium „The Art Newspaper“.

Das Verhältnis der Kabakovs zum offiziellen Russland verfinsterte sich gleichzeitig: In Moskau gab es 2022 sogar Indizien, dass sich das Künstlerpaar auf einer schwarzen Liste befindet. Denn Probleme einer Sammlungsausstellung der Tretjakow-Galerie mit Geheimdienstzensoren wurden laut APA-Informationen im vergangenen Jahr insbesondere auch mit Kabakov-Kunstwerken in Verbindung gebracht.