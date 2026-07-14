Tom Cruise in „Digger“-Trailer erst auf den zweiten Blick zu erkennen

Er ist erst auf den zweiten Blick so richtig zu erkennen: Ein neuer Trailer zeigt erste Szenen des Films „Digger“ mit Hollywoodstar Tom Cruise (64) und Sandra Hüller (48). Cruise präsentiert sich in der schwarzen Komödie von einer ganz anderen Seite mit Bauchansatz und schütteren, grauen Haaren.

Der Action-Star („Top Gun“, „Mission: Impossible“) spielt einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat. In dem jetzt veröffentlichten Trailer fordert ihn zum Beispiel ein aufgebrachter US-Präsident dazu auf, das Chaos wieder unter Kontrolle zu bringen..