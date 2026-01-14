Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield hat sich der Polizei im US-Bundesstaat New Mexico gestellt. Nach Mitteilung der Behörden lag gegen den 68-Jährigen ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch vor. In einem Video-Statement, das von dem US-Portal "TMZ.com" veröffentlicht wurde, wies Busfield die Vorwürfe zurück.

Er werde diesen "schrecklichen" Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie "Die besten Jahre" und "The West Wing" bekannte Schauspieler. Er habe diesen kleinen Buben nichts getan und er werde sich gegen die Vorwürfe wehren, führte er weiter aus.

Vorwürfe von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern

Die Vorwürfe wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie "The Cleaning Lady" mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt.

Nach Angaben der Ermittler sollen die heute 11-jährigen Buben über sexuelle Übergriffe am Set der TV-Serie berichtet haben. Einer der Brüder gab demnach an, Busfield habe ihn mehrfach im Intimbereich berührt. Die angeblichen Belästigungen hätten begonnen, als sie erst sieben Jahre alt gewesen seien.