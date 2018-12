This Human World: Filme für eine bessere Welt

Und was passiert eigentlich mit den ganzen alten Smartphones? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Dokumentarfilm „Welcome To Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ der beiden österreichischen Filmemacher Christian Krönes und Florian Weigensamer. Damit geben sie dem Zuseher einen Einblick in die unfassbare Lebensrealität einer Vielzahl an Kindern, Frauen und Männern inmitten Europas größter Müllhalde, die sich natürlich außerhalb von Europa befindet: Unser Elektroschrott findet zumeist in Agbogbloshie ( Ghana) seine letzte Destination, ohne Rücksicht auf die Schicksale derer, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. Dystopisch, aber leider real.

„Welcome To Sodom“, zu sehen am 5. 12. um 19 Uhr im Gartenbaukino, ist ebenfalls Teil des umfassenden Filmangebots, das noch bis 10. 12. bei This Human World gezeigt wird. Die elfte Ausgabe des Festivals rückt in fünf Wiener Kinos (Gartenbaukino, Stadtkino im Künstlerhaus, Filmcasino, Top Kino und Schikaneder) sowie der Brunnenpassage in über 100 Beiträgen die Rechte der Menschen und deren Durchsetzung in den Fokus.