"Mundtot" im Schauspielhaus: Wenn nicht mal ein Mund voller Neins hilft

Jennifer Hermoso war jene Fußballerin, der der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales bei der WM-Siegerehrung 2023 einen Kuss auf den Mund zwang. Sie ist eine der Inspirationen für „Mundtot“, einen Text der mehrfach ausgezeichneten Miriam Unterthiner über Gewalt gegen Frauen im Sport. Er kam am Freitag im Wiener Schauspielhaus zur Uraufführung. Die Bühne sieht aus wie ein Turnsaal nach Erdbeben und Eisstoß: Ein Spielfeld ist zerschmettert, Brocken sind gegeneinander geschoben und aufgetürmt. Vereinzelt stehen Tribünensessel herum, ein Basketballkorb liegt traurig am Boden. Eine blaue E-Gitarre tritt in den Wettstreit gegen das dröhnende Geräusch eines Föhns, wohl aus der Gemeinschaftsgarderobe. Und vier Schauspielerinnen (beeindruckend: Tala Al-Deen, Iris Becher, Florentine Krafft, Sophia Löffler) machen eine Bestandsaufnahme über „junge Frauenkörper, die nicht wissen, was nicht stimmt“. Manchmal wechseln sie sich ab, manchmal sprechen sie die meist verblosen Sätze, die wie hart aufgeschlagene Bälle verschossen werden, im Chor.

Das Stück bewegt sich vom Gemeinschaftsgefühl der „Frauschaft“ zu Grenzüberschreitungen männlicher Trainer („TrainER“). Und gräbt in der Regie von Christiane Pohle im Sporthallenschutt das Urübel frei: Der sogenannte Frauensport war – und ist vielerlei immer noch – weniger wert als der „Männersport“. „Männer verdienen Millionengehälter, Frauen nicht einmal Anerkennung“, heißt es einmal.

Es winkt der „Sportclip“ Mit sarkastischem Humor wird die Absurdität der Kleidervorschriften etwa beim Beach-Handball aufgespießt – Frauen mussten Strafe zahlen, wenn sie mehr als ein Bikinihöschen trugen, für Männer waren Shorts das reguläre Outfit. Die Schauspielerinnen ziehen sich ironisch-sexy Slips über, man fühlt sich erinnert an die nachmitternächtlichen TV-Erotik-„Sportclips“ mit Striptease im Fußballtor.