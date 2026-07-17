„Gerüchte, Gerüchte“ in Berndorf: Sechs Türen und viele, viele Pointen

Sechs Türen, eine Treppe, ein ansehnlich eingerichtetes Designer-Haus lassen auf einer Bühne, noch bevor das erste Wort gesprochen wird, meist auf eine Komödie schließen. Auf dieser idealen Grundausstattung (Bühne: Martin Gesslbauer) zeigt die Schauspielerin Kristina Sprenger bei den Sommerspielen im Stadttheater Berndorf „Gerüchte, Gerüchte“ von Neil Simon und spielt selbst mit.

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Seit 2014 Jahren ist sie Intendantin dieses Festivals im Süden von Wien, seit 2021 Obfrau des Theaterfests Niederösterreich. Die Regie übergab sie Alexander Jagsch, einem Kollegen, der sich zuvor bei Neil Simon auch als Schauspieler bewährt hat. Anders als die leichtfüßigen Komödien des Schöpfers von „Sunny Boys“ ist „Rumors“, so der Titel im Original, extrem vertrackt. Das Anwaltsehepaar Chris und Ken Gormann sind beim Vize-Bürgermeister Charly zu Gast. Dessen zehnter Hochzeitstag soll gefeiert werden. Doch der Jubilar und seine Frau sind nicht da. Nach und nach kommen drei weitere Paare an. Ken Gorman gibt vor, als Einziger Bescheid zu wissen. Angeblich hat sich der Vizebürgermeister beim Versuch, sich das Leben zu nehmen, lediglich durchs Ohrläppchen geschossen und sei auf dem Weg der Besserung. Das sollte geheim bleiben, denn ein Suizid wäre ein Skandal. Nicht genug damit, müssen auch noch der Steuerberater Lenny Ganz und dessen Frau mit den Folgen eines Unfalls, den sie am Weg zur Party hatten, fertig werden.