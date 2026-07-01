Was für ein Theater im Theater: „Nackter Wahnsinn“ in Kobersdorf begeistert

Bravo-Rufe, Applaus, der nicht enden will, begeisterte Menschen, die sich am Weg zum Parkplatz über die Slapstick-Einlagen auf der Bühne austauschen und nicht sofort den Stand von Frankreich gegen Schweden bei der Fußball-WM abrufen. Was kann man von Sommertheater mehr verlangen? Wolfgang Böck hat in der 23. Ausgabe seiner Intendanz den Komödienklassiker „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn (1992 mit Michael Caine verfilmt) angesetzt.

Es geht darin um eine Schauspielertruppe, die eine Komödie aufführen will. Das Theater spielt sich also selbst. Im Zentrum steht der pure Slapstick. Türen öffnen und schließen sich, immer treten ausgerechnet die Figuren auf, mit denen niemand rechnet. Ein Kaktus wird zur Waffe, ein Wischmopp zum Partner, Treppen werden zum Verhängnis. So etwas zu spielen, ist sehr schwierig. Das wird auch im Stück vorgeführt. Erich Uiberlackner (Bühne) hat ein gediegenes Haus entworfen, das auf der Hinterseite das Innere des Theaters zeigt. Ständig müssen alle fließend zwischen Spiel und Spiel im Spiel changieren.

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