„Manche mögen's heiß“ auf der Rosenburg: Gelungene Hommage

Das Finale von Billy Wilders Filmkomödie „Manche mögen’s heiß“ gehört wahrscheinlich neben der aus „Vom Winde verweht“ zu den bekanntesten Schlussszenen, die jemals entstanden sind. Zur Erinnerung: Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon alias Sugar, Josephine und Daphne sitzen im Boot eines Millionärs. Der will Daphne um jeden Preis heiraten. Als diese sich als Mann zu erkennen gibt, kommentiert der Millionär in Gestalt von Joe E. Brown das lächelnd mit dem Satz: „Nobody is perfect“.

Diese vier Charismatiker aus der Traumfabrik demonstrierten allein mit dieser Szene, warum man heute von der Goldenen Ära in Hollywood spricht. So etwas aber auf die Bühne zu bringen, ist mehr als gewagt.

Nina Blum hat sich getraut, die Geschichte in David Gerricks Musical-Fassung als „Sommernachtskomödie“ auf der Rosenburg zu zeigen und landete einen Volltreffer.