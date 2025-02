"Das Arbeitsklima war nicht auszuhalten, ich wurde schikaniert"

Zudem gibt es Aufzeichnungen über diverse Vorkommnisse. Betroffen dürften zumeist Frauen gewesen sein. Einige Beispiele: Aufgrund der Zugverbindungen war eine Mitarbeiterin, die nach Wien einpendelte, tagtäglich um 8.30 Uhr im Büro. Aber erst um 9 Uhr durfte sie zu arbeiten beginnen. Eine andere Mitarbeiterin verlor ihren Ehemann. Den ihr zustehenden Sonderurlaub (drei Tage) wollte man ihr angeblich nicht zur Gänze gewähren, weil sie nur geringfügig beschäftigt war.

Eine aus der Karenz zurückgekehrte Mitarbeiterin beantragte Stillpausen, was ihr vorerst nicht genehmigt worden sei. Ihr seien zudem Steine in den Weg gelegt worden, was die Kolleginnen im Theater der Jugend als Mobbing und Demütigung empfanden. Eine andere Mutter beantragte Elternteilzeit, was "Schikanen" zur Folge hatte. Eine weitere Mitarbeiterin sei von der Direktion wiederholt kritisiert oder ignoriert worden, dies hätte ihr mit der Zeit jegliches Selbstvertrauen geraubt. Und wieder eine andere Mitarbeiterin sei aufgrund des emotionalen Drucks und der Angstmache von Seiten der Direktion ins Burnout gerutscht: Sie litt unter Panikattacken und schaffte es nicht mehr, in die Arbeit zu gehen.

Im einen oder anderen Fall hätte der Betriebsrat auf die Direktion einwirken können, oder die Mitarbeiterinnen mussten drohen, vor Gericht zu gehen.