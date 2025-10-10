Neues Album "The Life Of A Showgirl": Taylor Swift bricht Rekord von Adele

Taylor Swift hat laut Billboard einen Rekord von Adele in den USA übertroffen: In fünf Tagen überschritt ihr neues Album "The Life Of A Showgirl" die Marke von mehr als 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten. Diese Zahl setzt sich aus Tonträger- und Download-Käufen sowie Streams zusammen. Die bisherige diesbezügliche Höchstmarke aller Zeiten (3,482 Millionen) stammte von Adele im Dezember 2015 mit "25".

Ob "The Life Of A Showgirl" auch in Sachen reiner Albumverkäufe "25" übertreffen wird, ist noch offen, berichtete das Branchenblatt: "Während in der '25'-Ära in der Debütwoche noch mehr Käufe im Geschäft getätigt wurden, ist 2025 ein viel höherer Prozentsatz auf Vorbestellungen zurückzuführen, bei denen Fans mehrere verschiedene Varianten des Albums kaufen." Von "Life Is A Showgirl" sollen vor der Veröffentlichung ganze 23 verschiedene Versionen im Angebot gewesen sein, neben diversen Variant-Verpackungen beinhaltete ein Boxset sogar eine Strickjacke.