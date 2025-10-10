Neues Album "The Life Of A Showgirl": Taylor Swift bricht Rekord von Adele
Taylor Swift hat laut Billboard einen Rekord von Adele in den USA übertroffen: In fünf Tagen überschritt ihr neues Album "The Life Of A Showgirl" die Marke von mehr als 3,5 Millionen äquivalenten Albumeinheiten. Diese Zahl setzt sich aus Tonträger- und Download-Käufen sowie Streams zusammen. Die bisherige diesbezügliche Höchstmarke aller Zeiten (3,482 Millionen) stammte von Adele im Dezember 2015 mit "25".
Ob "The Life Of A Showgirl" auch in Sachen reiner Albumverkäufe "25" übertreffen wird, ist noch offen, berichtete das Branchenblatt: "Während in der '25'-Ära in der Debütwoche noch mehr Käufe im Geschäft getätigt wurden, ist 2025 ein viel höherer Prozentsatz auf Vorbestellungen zurückzuführen, bei denen Fans mehrere verschiedene Varianten des Albums kaufen." Von "Life Is A Showgirl" sollen vor der Veröffentlichung ganze 23 verschiedene Versionen im Angebot gewesen sein, neben diversen Variant-Verpackungen beinhaltete ein Boxset sogar eine Strickjacke.
Rekorde in Deutschland
Auch aus Deutschland wurden Rekorde vermeldet: Die US-Musikerin steht dort sowohl bei den Alben als auch bei den Singles ("The Fate Of Ophelia") auf Platz eins. Laut GfK Entertainment ist das zum ersten Mal einem internationalen Act mit zwei Neueinstiegen parallel gelungen. Swift verbuchte die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenaufzeichnung durch GfK vor 25 Jahren. In den Single-Charts sei außerdem bisher niemand mit mehr Songs gleichzeitig in die Top Ten eingestiegen: Swift dominiert in Deutschland gleich mit acht Liedern die Hitparade.
