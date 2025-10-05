Taylor Swifts Werbefilm ist eine gar billige Show

Der Film heißt „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“. An diesem Samstagabend ist es in einem Multiplex in Wien-Brigittenau eher weniger ein wildes Feiergetümmel denn ein intimes Stelldichein. Ganze vier Zuseherinnen und ein Zuseher (mutmaßlich ein Begleit-Vater) haben sich eingefunden, um den eineinhalbstündigen Werbespot für das neue Album des Popstars zu sehen.

Insgesamt war es in der auf drei Tage limitierten Kinolaufzeit nicht eben schwierig, Tickets für das Event zu ergattern. Die Annahme, dass die Wiener Swifties schon etwas ermüdet sind von der Gewinnmaximierung ihres Idols, wäre natürlich Spekulation. Als Lehrstück über das kaufmännische Talent der Taylor Swift ist der Film allerdings durchaus sehenswert. Er beginnt mit der Weltpremiere des Musikvideos zum Auftaktsong des neuen Albums, „The Fate of Ophelia“. Dann folgen Videos zu den anderen Liedern, allerdings sogenannte „Lyric Videos“. Die sind günstig in der Produktion, überhaupt wenn man, wie Swift jeweils eine Mini-Sequenz aus dem „Ophelia“-Video in immer anderem Kostüm nimmt, in einer Schleife abspielt und mit Kaleidoskopeffekt vervielfacht. Kusshände werden derer viele geworfen von Swift in diesen Clips. Damit auch Kinder und Jugendliche und deren Ticketerlöse nicht von dem Ereignis ausgeschlossen werden, hat Swift alle anstößigen Worte („dick“) aus den Texten getilgt. Dazwischen gibt es -Aufnahmen vom „Ophelia“-Dreh. Zum Schluss wird doch noch ein richtiges Hochglanz-Video abgespielt: nämlich dasselbe wie am Beginn, „The Fate of Ophelia“. Kurz gesagt: Ein Film, der auch ein Instagram-Posting hätte sein können. Herzlich wenig Aufwand für maximales Echo – und auch ein bisschen kurios, wenn man bedenkt, dass Swift diese Art der dreisten Werbung gar nicht benötigt. Das Album brach ohnehin schon vorab Spotify-Rekorde – ohne dass sie noch irgendeine Vermarktungsmaßnahme ergriffen hatte.