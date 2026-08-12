Taylor Swift als jüngstes Mitglied der „Hall of Fame“ in Nashville

US-Superstar Taylor Swift wird in die „Nashville Songwriters Hall of Fame“ aufgenommen. Die 36-Jährige werde damit zum jüngsten Mitglied der Ruhmeshalle, teilte Mark Ford, Geschäftsführer der Organisation, am Dienstag (Ortszeit) in Nashville mit.

„Von dieser Stadt, die ich so sehr liebe, geehrt zu werden, ist etwas Wunderbares, und ich bin sehr dankbar dafür“, hieß es in einer Mitteilung von Swift, die bei der Bekanntgabe selbst nicht anwesend war. Bereits als Kind sei ihr klar gewesen, dass Nashville der „perfekte Ort für sie“ sei. „Ich wollte mit und von den Besten lernen und in eine Gemeinschaft von Geschichtenerzählern eintauchen.“