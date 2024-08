Vor Taylor-Swift-Konzert: 13 Fans von Flixbus auf Raststätte vergessen

Derzeit liegt Taylor Swift die Welt zu Füßen: Mit ihrer "The Eras"-Tour macht sie auch in europäischen Städten wie Wien, Paris, Hamburg oder Warschau Halt.

Swifties nehmen jede Hürde in Kauf, um ihrem Idol ganz nah zu sein und reisen teils weite Strecken zu den Konzerten. So auch eine Gruppe deutscher Fans, die extra von Berlin nach Warschau pilgern wollte. Doch auf einer Raststätte kam es Medienberichten zufolge zu einem Zwischenfall:

Der Fahrer des Busses kam nach Angaben von Bild nicht mehr zurück, die Fahrgäste wurden quasi sich selbst überlassen. So mussten acht Personen den Rest der Strecke per Anhalter zurücklegen, fünf weitere wurden mit einem Kleintransporter nach Warschau gebracht.

Nachdem die Toilette im Bus verstopft war, hielt der Bus in der Nähe des polnischen Ortes Ruszkow Pierwszy, wo einige Fans ihre Notdurft verrichteten. "Der Fahrer machte eine Durchsage auf Polnisch. Der Halt würde zehn Minuten dauern", berichtete eine Frau der Bild-Zeitung.

Wien-Konzert von Taylor Swift

Der Countdown läuft auch in Wien: Taylor Swift kommt gleich dreimal in die Bundeshauptstadt: Am 8., 9. und 10. August ist sie im Ernst Happel Stadion zu sehen.