„Nymph“ bei ImPulsTanz: Träume vom Paradies

von Silvia Kargl

Mit „Nymph“ von Taous Bertrand startete am Samstag im WUK die [8:tension]-Serie von ImPulsTanz, die innerhalb des Festivals seit nunmehr 25 Jahren Stücke einer neuen Choreografen-Generation an verschiedenen Schauplätzen vorstellt. Unter der künstlerischen Leitung von Breanna O’Mara und Chris Haring ist [8:tension] weiterhin mehr als ein Nebenschauplatz der großen Performance-Schiene, sind sie doch als Talente-Scouts erfolgreich unterwegs und sorgen mit ihrer Auswahl von zwölf internationalen Choreografinnen und Choreografen für einen wichtigen Blick auf neue Entwicklungen in der so vielseitigen Tanz-Szene.

Ein zentrales Thema ist dieses Jahr Transformation. Dafür steht auch Bertrands Solo „Nymph“, das mit der Suche nach einer eigenen Sprache und beredten Hand- und Armbewegungen vielversprechend beginnt.