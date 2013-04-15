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Maik Solbach als "Berta" und Oliver Masucci (r.) als "Jaromir"

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Kultur
04/15/2013

Szenenfotos von "Die Ahnfrau" im Kasino am Schwarzenbergplatz

© Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

FOTOPROBE: "DIE AHNFRAU" IM KASINO AM SCHWARZENBER

© Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

FOTOPROBE: "DIE AHNFRAU" IM KASINO AM SCHWARZENBER

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| Stand: 04/15/2013, 15:48