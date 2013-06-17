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Gregor Bloéb (Franz Jägerstätter), Peter Scholz (Bischof von Linz)

© Moritz Schell / Theater in der Josefstadt

Kultur
06/17/2013

Szenenfotos: "Jägerstätter" in der Josefstadt

© Bild: Moritz Schell / Theater in der Josefstadt

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© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

FOTOPROBE: "JÄGERSTÄTTER" IM THEATER IN DER JOSEFS

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| Stand: 06/17/2013, 16:36