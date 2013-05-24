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"Die Glembays": (v.l.) Johannes Zirner als Dr. phil. Leo Glembay und Manfred Zapatka als Ignaz Jaques Glembay

© APA/THOMAS AURIN

Kultur
05/24/2013

Szenenfotos: "In Agonie" im Volkstheater

© Bild: APA/THOMAS AURIN

WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IN AGONIE (DIE GLEMB

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| Stand: 05/24/2013, 13:53