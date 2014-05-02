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(v.l.n.r.) Günter Franzmeier und Ronald Kuste

© APA/HANS KLAUS TECHT

Kultur
05/02/2014

Szenenfotos: "Die letzten Tage der Menschheit" im Volkstheater

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

FOTOPROBE: "DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT" IM VO

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| Stand: 05/02/2014, 15:55