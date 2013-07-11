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APA13504716 - 02072013 - MÖRBISCH - ÖSTERREICH: Nora Lentner als Laura und Mirko Roschkowski als Symon am Montag, 01. Juli 2013, während der Fotoprobe von "Der Bettelstudent" auf der Seebühne in Mörbisch. Die Produktion der "Seefestspiele Mörbisch 2013" hat am 11. Juli Premiere. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

© APA/GEORG HOCHMUTH

Kultur
07/11/2013

Szenenfotos: "Der Bettelstudent" in Mörbisch

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

FOTOPROBE SEEFESTSPIELE MÖRBISCH: "DER BETTELSTUDE

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| Stand: 07/11/2013, 13:55