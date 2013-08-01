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APA13941192 - 31072013 - HALLEIN - ÖSTERREICH: ZU APA TEXT KI - (v.l.) Nicholas Ofczarek (Knieriem), Florian Teichtmeister (Leim), Michael Maertens (Zwirn), während der Fotoprobe des Schauspiels "Lumpazivagabundus" von Johann Nestroy am Dienstag, 31. Juli 2013, auf der Perner Insel. Premiere am 1.8.2013. APA-FOTO: BARBARA GINDL

© APA/BARBARA GINDL

Kultur
08/01/2013

Szenenbilder aus Nestroys "Der böse Geist Lumpazivagabundus"

© Bild: APA/BARBARA GINDL

SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

© Bild: APA/BARBARA GINDL

SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "LUMPAZIVAGA

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AUSTRIA SALZBURG FESTIVAL

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AUSTRIA SALZBURG FESTIVAL

| Stand: 08/01/2013, 18:01